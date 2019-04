Kiadis Pharma boekt progressie met ATIR101

Volgens topman Arthur Lahr is onder meer het productie- en kwaliteitsteam uitgebreid. Dat moet er voor zorgen dat Kiadis voldoende capaciteit heeft om patiënten in de EU te dienen evenals patiënten die zich inschrijven voor de wereldwijde fase 3-studie met ATIR101.

De onderneming had eind december 60,3 miljoen euro in kas tegenover 29,9 miljoen euro een jaar eerder. De eerste maanden van dit jaar verslechterde de kaspositie tot 49 miljoen euro eind maart. Het bedrijf nam onlangs het Amerikaanse CytoSen Therapeutics over.

Het bedrijf schreef over 2018 wederom rode cijfers, hetgeen niet ongebruikelijk is bij een biotechnologiebedrijf zonder omzet. Kiadis zette een negatief resultaat in de boeken van 29,8 miljoen euro, tegenover een verlies van 17 miljoen euro een jaar eerder. Het operationeel verlies bedroeg 25,2 miljoen euro, waar een jaar eerder een van min van 16,1 miljoen werd genoteerd. De operationele kosten vielen circa een derde hoger uit, onder meer doordat het personeelsbestand steeg.