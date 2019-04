Bescheiden winst voor Alumexx

Alumexx behaalde vorig jaar een omzet van bijna 1,6 miljoen euro. Het bedrijf benadrukt dat met name het warme zomerweer de verkopen in de weg zaten. Verder meldt Alumexx dat de tweede jaarhelft werd afgesloten met winst, waar in de eerste zes maanden nog een min werd genoteerd.

Volgens het bedrijf was vorig jaar geen aanvullende financiering nodig. Ook dit jaar zal dat naar verwachting niet het geval zijn, ook omdat een groep aandeelhouders zegt garant te staan voor de liquiditeit van de onderneming.

Alumexx gaat dit jaar het aanbod van producten en de doelgroep verbreden. Naast ladders, trappen en steigers gaat het bedrijf zich ook meer richten op accessoires, gereedschappen en materialen. Ook wordt ingezet op verdere digitalisering en groei buiten de landsgrenzen.