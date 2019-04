BAM toegevoegd aan bouwteam stadion Feyenoord

Rotterdam - Bouwer BAM is met samenwerkingspartner Besix uitgekozen om het nieuwe stadion van Feyenoord in Rotterdam mede te ontwikkelen. De bedrijven, die opereren onder de naam De Nieuwe Ploeg, treden volgens opdrachtgever Nieuw Stadion BV volgende week toe tot het ontwerpteam dat zich buigt over een definitief ontwerp.