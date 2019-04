Facebook komt met reeks verbeteringen

Techbedrijf Facebook komt met een reeks verbeteringen en updates voor onder meer de website en de mobiele app.

Dat deed het bedrijf op de eerste dag van de jaarlijkse F8-conferentie, waar het ontwikkelaars, techneuten en andere geïnteresseerden bijpraat. Het is Facebook er alles aan gelegen gebruikers aan zich te binden en het vertrouwen te herstellen na recente problemen met onder meer de privacy en veiligheid.

Onderdeel van de updates is dat Facebook-gebruikers makkelijker contact kunnen leggen met mensen met gelijke interesses of hobby's. De toename van zogeheten Facebook-groepen maakt dat het bedrijf ook extra aandacht heeft voor het aanpakken van hackers, spammers en andere partijen die Facebook willen misbruiken voor het verspreiden van nepnieuws en verkeerde informatie en theorieën.

Verder komt Facebook in verschillende landen met een datingservice en wordt het voor leden gemakkelijker om evenementen en gebeurtenissen in de buurt te ontdekken. Volgens kenners is sprake van de grootste serie updates door Facebook in het bestaan van het bedrijf.