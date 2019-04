Trump stelt voor om mes in Fed-rente te zetten

Trump slingerde zijn bericht via Twitter de wereld in. Hij voegde daar aan toe dat de Amerikaanse economie het met een groei van 3,2 procent erg goed doet, maar dat met de huidige lage inflatie er nieuwe records in de maak zouden zijn als de Fed zijn oren naar de president zou laten hangen. Hij verwees ook naar de staatsschuld die dan in verhouding een stuk lager zou uitvallen.

Trump heeft de Fed herhaaldelijk bekritiseerd en vindt dat de koepel van centrale banken meer moet doen voor de economie. Begin april riep hij de centrale bank ook al op de rente te verlagen en weer obligaties op te gaan kopen.