Prognose en omzet Apple vallen mee

In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar boekte het techbedrijf, onder meer bekend van de iPhone een omzet van $58 miljard. Vooraf was op $57,5 miljard gerekend. In het afgelopen jaar werd $61,1 miljard in de boeken gezet.

De winst per aandeel kwam uit op $2,46, terwijl $2,36 werd verwacht. Een jaar eerder maakte het bedrijf nog een winst per aandeel van $2,73.

De inkomsten uit de verkoop van iPhones, het product dat goed is voor een groot deel van de omzet bij Apple bedroegen $31,05 miljard tegen een verwachting van $31,1 miljard. In het voorbije jaar werd een omzet van $38 miljard behaald.

Apple verwacht dat in het lopende kwartaal de totale inkomsten zullen uitkomen tussen $52,5 miljard en $54,5 miljard. In doorsnee werd door analisten gerekend op $50 miljard tot $52 miljard.

Eind maart liet Apple tijdens het event ’It’s show time’in thuisbasis Cupertino nog weten om in het najaar een nieuwe video-streamingdienst te gaan lanceren. Daarnaast kondigde het bedrijf aan om de mediadienst Apple News te gaan vernieuwen.

Aan het begin van dit jaar kwam Apple nog met een stevige omzetwaarschuwing naar buiten. De smartphonefabrikant gaf aan in het laatste kwartaal van 2018 de gevolgen te ondervinden van de zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China.

Op Wall Street vielen de resultaten en prognose van Apple in goede aarde. In de handel nabeurs ging de beurskoers in New York flink omhoog.