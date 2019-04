Ajax verslaat de Spurs in Londen

Donny van de Beek maakte het belangrijke doelpunt voor Ajax. De middenvelder bleef in de vijftiende minuut rustig toen hij door Hakim Ziyech werd aangespeeld. Hij dwong doelman Hugo Lloris naar de grond en schoof de bal rustig in hoek. Van de Beek tekende in de uitwedstrijd tegen Juventus ook al voor de belangrijke gelijkmaker.

Ajax was voor rust veel sterker dan de Spurs. De koploper van de eredivisie kwam in de tweede helft wel onder druk te staan, zonder dat het grote kansen weggaf. In de slotfase bracht David Neres de bezoekers bijna heel dichtbij een plek in de finale van de Champions League. De Braziliaan raakte de paal.