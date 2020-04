Nog even genieten van grootste loonstijging in tien jaar

In de nu zwaar getroffen horeca stegen de lonen in het eerste kwartaal met 4,3 procent. Ⓒ ANP

In het eerste kwartaal van het jaar zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen. Dat is de hoogste loonstijging sinds 2009. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is mogelijk ook meteen de laatste grote plus. De kaarten bij cao-onderhandelingen komen helemaal anders te liggen vanwege de corona-crisis.