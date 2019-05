AMG verlaagt winstverwachting

AMG mikt nu op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 150 miljoen dollar. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 200 miljoen dollar. Voor de wat langere termijn is de onderneming wel nog steeds positief gestemd. De prognose voor 2020 ligt weer op 200 miljoen dollar.

In het eerste kwartaal ging een omzet in de boeken van 346,5 miljoen dollar. Dat was 12 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat dikte met 13 procent aan tot 50,4 miljoen dollar. Die winstgroei was vooral te danken aan de divisie Technologies, waar sprake was van vooruitgang bij de turbinebladcoatingovens en zogenoemde aftersales-verkopen.

Onder de streep bleef 14,8 miljoen dollar over, waar in het eerste kwartaal van vorig jaar nog een nettowinst van 18,4 miljoen dollar in de boeken ging. AMG meldde verder dat zijn fabriek voor lithiumconcentraat goede voortgang liet zien.