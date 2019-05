Noord-Amerikaanse overname voor Aalberts

De onderneming, opgericht in 1904, is actief in de beplatingsindustrie. Klanten van het bedrijf bevinden zich onder meer in de luchtvaart en de auto-industrie. Het in Chicago gevestigde PPC zet jaarlijks ongeveer 36 miljoen dollar om, er werken zo'n 150 mensen.

Aalberts verwerkt de resultaten van PPC direct in zijn boeken en de deal draagt bij aan de winst per aandeel. De financiering van de transactie wordt gedaan uit bestaande kredietfaciliteiten.