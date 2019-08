Lufthansa-baas wil tragere groei luchtvaart

Spohr heeft onder meer kritiek op de prijzenoorlog in de sector, zonder daarbij namen van prijsstunters te benoemen. De luchtvaartreus kampt deze zomer onder meer met stevige concurrentie op de Duitse en Oostenrijkse markt voor korteafstandsvluchten. Volgens de Duitser is Lufthansa evenwel in staat om zijn positie op de thuismarkt te verdedigen.

Spohr bekritiseert niet alleen de lage ticketprijzen. Hij wijst er ook op dat goedkope tickets de sector kwetsbaar maken voor kritiek. Daardoor wordt volgens hem voorbijgegaan aan de vele duurzame initiatieven die in de sector worden genomen. Hij zei verder onder meer dat luchtvaartbelasting moet worden gebruikt voor onderzoeksprojecten die ten goede komen aan de luchtvaart.