Licht lagere omzet Ctac

Ctac zette een omzet in de boeken van 20,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 21,3 miljoen euro. Ctac wist de negatieve effecten op de omzet deels te compenseren door een groei van cloudactiviteiten. Het bedrijfsresultaat daalde op jaarbasis van 0,7 miljoen euro naar 0,6 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 0,5 miljoen euro, gelijk aan een jaar eerder.

De doelen voor heel het jaar werden herhaald. Voor 2019 rekent Ctac nog steeds op een hoger nettoresultaat. Topman Henny Hilgerdenaar benadrukt in een toelichting dat de omzet licht daalde omdat Ctac, zoals eerder aangegeven, afscheid moest nemen van een deel van het Microsoft-productportfolio. De markt voor consultancy-activiteiten was in het eerste kwartaal enigszins terughoudend.