Consument hapt vaker in vleesvervanger

Die groei, in miljoenen nog beperkt tot rond €100 miljoen, wordt ook veroorzaakt door nieuwe aanbieders en de voortgaande aanpassing in de smaak en van ingrediënten van deze voeding zoals in ’burgers’ die vlees moet vervangen.

Grote levensmiddelenbedrijven omarmen de vleesvervangers en geven de markt daarmee meer omvang, aldus econoom Nadia Menkveld van ABN Amro Economisch Bureau in een overzicht dat woensdag is verschenen.

Volgend jaar zou de omzet €107 miljoen bedragen, in 2021 ruim €118 miljoen.

Oesterzwammen

„Producenten laten zich vaak inspireren door bestaande vleesconcepten, zoals pulled chicken. Ook zetten zij in op hybride vleesvarianten, zoals burgers die deels uit vlees en deels uit oesterzwammen bestaan of gehaktballen die naast gehakt ook plantaardige vulling hebben, zoals rijst”, stelt de econoom.

Een op de drie consumenten geeft volgens ABN Amro-onderzoek aan duurzamer te willen eten en drie op de vijf mensen kiezen ervoor enkele dagen van de week bewust geen vlees eten.

In de Verenigde Staten gaat producent in vleesvervangers Beyond Meat naar de beurs, de waardering is vastgesteld op $1,5 miljard.

