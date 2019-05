ABP voert duurzame beleggingen op

In totaal stak ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, 55,5 miljard euro in projecten of bedrijven die bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat zijn doelstellingen die zijn gericht op bijvoorbeeld bestrijding van armoede of de beschikbaarheid van schoon drinkwater. In totaal had ABP eind december bijna 400 miljard euro aan belegd vermogen.

ABP wil volgend jaar voor minstens 58 miljard euro aan beleggingen in dergelijke projecten hebben. De beleggingen in duurzame energie stegen vorig jaar met 960 miljoen euro naar 4,9 miljard dollar.

Tegelijkertijd werden tabaksproducenten en producenten kernwapens in de ban gedaan. Dat laatste betekende onder meer het einde van beleggingen in Airbus en Boeing. ABP stapte in totaal uit circa 150 beursgenoteerde bedrijven die niet meer aan de duurzaamheidscriteria van het fonds voldoen. Dat leverde 4 miljard euro op.

Milieugroepen, waaronder Greenpeace en FossielvrijNL, zijn kritisch over het duurzaamheidsgehalte van de beleggingsportefeuille. Zo investeerde ABP vorig jaar nog 10 miljard euro in de fossiele energie, stellen ze. Ze wijzen onder meer op de belangen die het fonds nog heeft in de Russische gas- en olieconcerns Gazprom en Rosneft, die aanzienlijk zouden zijn uitgebreid. „Dit zijn de grootste bedrijven die boren naar olie en gas in het kwetsbare noordpoolgebied. Zo draagt ABP met ons pensioengeld bij aan het ontsporen van de klimaatcrisis en vernieling van de kwetsbare noordpool”, reageren ze.