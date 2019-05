Apple Pay komt eindelijk naar Nederland

Bezitters van een iPhone, iPad of Apple Watch kunnen dankzij Apple Pay met hun toestel betalen, in plaats van met hun bankpas.

Eind vorig jaar kwam de dienst al wel naar België en Duitsland, maar Nederland – waar de aan Apple Pay gekoppelde creditcards allesbehalve gemeengoed zijn – werd ook toen nog overgeslagen.

Koppelen

Ceo Tim Cook kondigde de lancering van de langverwachte mobiele betaaldienst van Apple in september 2014 aan. Gebruikers van de tegelijk aangekondigde iPhone 6 en Apple Watch konden met hun toestel betalen nadat zij hun debit- of creditkaart aan Apple Pay hadden gekoppeld.

Voor de ontwikkeling van het systeem was lang in het diepste geheim samengewerkt met American Express, MasterCard en Visa. Met de lancering mochten ook Amerikaanse grootbanken als Bank of America, Chase, Citi en Wells Fargo aansluiten.

De omarming van Apple Pay door consumenten viel echter tegen. In de eerste werden weliswaar drie dagen één miljoen creditkaarten aan Apple Pay gekoppeld. Maar na twintig maanden bleek dat slechts één op de twintig gebruikers minimaal één keer per week iets via Apple Pay afrekende.

Dit kwam ook mede omdat niet veel betaalterminals van Amerikaanse winkels geen contactloze betalingen accepteerden. Daar had de direct wereldwijd uitgerolde concurrent Android Pay van Google veel minder last van.

Europa

Opvallend genoeg werd Apple Pay opvallend traag uitgerold in Europa. Pas een jaar na de introductie in Groot-Brittannië volgden Ierland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk en Italië. Daarbij mochten slechts een select aantal banken de betaaldienst aan hun klanten aanbieden, vergelijkbaar met de manier waarop de iPhone 10 jaar geleden via een selectief aantal telecomproviders werd geïntroduceerd. In Nederland had internetbank Bunq vorig jaar een kortstondige primeur met een gevonden achterdeurtje om Apple Pay in Nederland actief te maken. Dit moest binnen een dag weer worden gesloten.

Banken ergerden zich ook aan het besluit van Apple om de benodigde NFC-antenne op de iPhone af te schermen. Hierdoor konden zij mobiel betalen via hun eigen apps niet mogelijk maken, waar dit op Android-telefoons wel mogelijk is. Australische banken visten onlangs naast het net bij de rechter om Apple te dwingen ook zonder Apple Pay mobiele betalen aan hun klanten aan te bieden op de iPhone.