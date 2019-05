'Overcapaciteit in Nederlandse industrie'

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector meet, daalde van 52,5 in maart naar 52,0 in de vierde maand van het jaar. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Economen gepolst door persbureau Bloomberg hadden in doorsnee een stand van 52,2 voorspeld.

Het aantal nieuwe orders nam slechts gering toe en achterstanden werden in het hoogste tempo in vier jaar weggewerkt. Dat wijst op overcapaciteit, aldus NEVI. De voorraad van producten die gereed zijn, daalde daarnaast voor de eerste keer in zeven maanden. Desondanks bleef de arbeidsmarkt ,,robuust'' en nam de werkgelegenheid opnieuw toe.

,,Vooral producenten van investeringsgoederen laten een toename in de vraag naar personeel zien, een bemoedigend signaal'', zegt professor Bart Bos. Hij is NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg. Vos wijst erop dat producenten positief bleven over de vooruitzichten voor groei, hoewel dit optimisme het kleinst was sinds november 2015.