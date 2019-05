Benzine aan pomp wordt duurder

Prijzen van ruwe olie worden met enige vertraging doorberekend aan de pomp en de recente opmars zal gevolgen krijgen voor de automobilist.

Sinds 24 december is de prijs met bijna 50% gestegen, om nu even te blijven hangen bij $72,20 per vat van 159 liter. Daar zal het niet bij blijven.

„Geopolitieke spanningen zullen waarschijnlijk de olieprijs duurder maken”, verwijst strateeg Koen Straetmans bij NN Investment Partners naar een serie politieke conflicten.

Definitieve sancties

Hij ziet tegelijkertijd een omslag onder de grote beleggers die het adviseert. Eind vorig jaar waren ze nog negatief over de oliemarkt, nu stappen ze voor de lange termijn in de ruwe olie als belegging, constateert Straetmans.

Hij ziet verschillende factoren die de wereldwijde olievoorraden zullen blijven beperken. Donderdag 2 mei legt Washington volgens de planning definitief sancties op aan alle landen die Iraanse olie blijven invoeren. Tot nu toe kregen landen als India een Amerikaanse vrijstelling voor hun aankopen.

Maar de wavers die zijn verleend aan acht landen zullen aflopen en sancties worden ingevoerd. Naar verwachting stoppen veel landen de handel met Iran.

Strategische oorlog

Iran kan als antwoord direct met de sluiting van de Straat van Hormuz, de belangrijkste transportroute voor ruwe olie, beginnen.

Met uitval van de olieproductie in Venezuela waar een coup-poging is begonnen en productie onder 1 miljoen vaten zakt, en door de militaire strijd in Libië met een geschatte afname van 1,1 miljoen vaten per dag, nemen tekorten toe. Dat leidt op termijn bij de huidige vraag tot een stijging van prijzen aan de pomp.

Oliekartel OPEC en niet-leden als Rusland hebben vorig jaar hun productie beperkt. Volgens het IMF heeft Saoedi-Arabië een prijs van minstens $85 per vat nodig om de staatsbegroting rond te krijgen.

Oproepen van president Trump aan Saoedi-Arabië om de oliekraan juist open te draaien en Amerikaanse consumenten lagere benzineprijzen te geven, zijn niet opgevolgd.

Volgens Straetmans zal Saoedi-Arabië afwachten en de productie slechts voorzichtig verhogen.

Beleggers die rekenden op een daling van de olieprijs, het short gaan met beleggingen, keren op hun schreden terug, aldus Straetmans. Zij bouwen de shortposities af, omdat ze bij de gestegen olieprijs in hun portefeuille verlies lijden.

