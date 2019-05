'Moeilijke marktomstandigheden bij AMG'

De prijsontwikkeling was voor AMG zelf aanleiding om zijn winstverwachting voor het hele jaar te verlagen. De kenners bij ING benadrukken dat de winst over het eerste kwartaal eveneens beneden verwachting was. Ze noemen de prestaties van de divisie Technologies wel een lichtpunt. Daar gingen de zaken juist beter dan voorzien, geholpen door progressie bij de turbinebladcoatingovens en zogenoemde aftersales-verkopen.

ING handhaaft zijn koopadvies voor de metalenspecialist, met een koersdoel van 46 euro. Het aandeel AMG sloot dinsdag op 27,02 euro.