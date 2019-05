Rotterdam bundelt fruit en vis op Maasvlakte

De haven van Rotterdam is al de grootste West-Europese doorvoerhaven voor verse landbouwproducten, met een jaarlijkse overslag van 16 miljoen ton van bijvoorbeeld bananen, aardappelen en varkensvlees. Het nieuwe terrein, dat direct aan het water ligt, moet die positie versterken. Zo komen er ligplaatsen voor zeeschepen die speciaal zijn ingericht voor gekoelde lading.

Volgens de Rotterdamse haven zijn er al gesprekken met geïnteresseerde partijen over een stek op 35 hectare van het terrein. Eind 2020 moeten de eerste ondernemingen er actief zijn. In het verleden sneuvelden meerdere bestemmingsplannen voor dezelfde locatie, die ook wel Kop van de Beer wordt genoemd. Zo werd in 2015 een streep gezet door de bouw van een Russische olieterminal.