Subway sluit 1000 filialen

De sluiting van 1018 restaurants blijkt uit een melding bij de Amerikaanse autoriteiten waarover de New York Post bericht.

Het concern opent tegelijkertijd ook nieuwe filialen, maar onder de streep was rekening gehouden met sluiting van hooguit vijfhonderd stuks.

Het is nu het derde jaar op rij met afname. In 2017 moesten 866 fililalen dicht, in 2016 waren dat er netto 357 stuks.

Subway stelt na de nieuwe ingrepen in de organisatie met minder zaken wel meer te zullen verdienen. Het heeft daartoe ruim $80 miljoen geïnvesteerd, aldus dataverzamelaar Bloomberg.

Gezonder alterntief

Nog altijd telt Subways volgens officiële cijfers 24.798 locaties met de bekende broodjes. Dat waren er drie jaar geleden 27.129.

Subway gold jarenlang als het gezonde alternatief voor de klassieke fastfood- en hamburgerketens. Volgens restaurantonderzoeker Technomic moet Subway meer inspelen op de trend onder jonge consumenten die meer vers beleg zouden willen.

In Nederland floreert de keten, die vijftig jaar geleden in Connecticut werd opgericht door de in 2015 overleden Fred Deluca, met zijn Quick Service Restaurant Subway.

