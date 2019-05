Uitstel brexit zit Britse industrie dwars

Amsterdam - De bedrijvigheid in de Britse industrie is afgelopen maand minder hard gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat meldt de Britse marktonderzoeker Markit. Als reden voor de groeivertraging wordt gewezen naar de beslissing om de brexit uit te stellen. Daarmee werd de noodzaak voor bedrijven om snel hun voorraden aan te vullen minder.