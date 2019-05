Aegon trekt aan langste eind in Kifid-zaak

Het gaat in beide zaken om een zogenoemde beschikbare premieregeling. Wanneer de pensioenverzekering tot uitkering gaat komen, blijkt het beschikbare pensioenkapitaal lager te zijn dan de opgave van de waarde van dit pensioenkapitaal enkele maanden eerder. Consumenten vonden dat hun verzekeraar hen daarvoor had moeten waarschuwen en eisten een vergoeding.

Maar de geschillencommissie stelt in de recente uitspraken dat niet is gebleken dat de verzekeraars voorafgaand aan het moment waarop het belegde pensioenkapitaal werd omgezet in een pensioenuitkering te risicovol hebben belegd of anderszins te kort zijn geschoten. Bij een beschikbare premieregeling is de hoogte van het uiteindelijk aan te kopen pensioen eigenlijk altijd onzeker. Dit is omdat het onder meer afhangt van de beleggingswaarde, de voor het pensioen relevante rentestand en de levensverwachting op het moment van pensionering.