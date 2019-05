Blije gezichten op Wall Street. Ⓒ AFP

Amsterdam - Na de uitstekende gang van zaken in het eerste kwartaal is de zon in april onverminderd blijven schijnen op de aandelenmarkten. Het sterk verminderde pessimisme over de Chinese economie en het meevallende cijferseizoen wakkerden de kooplust van beleggers steeds verder aan.