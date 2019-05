Fitch positiever over Ahold Delhaize

Fitch wijst in een toelichting op het schuldenprofiel en de afgenomen risico's na de fusie van Ahold en Delhaize een paar jaar terug. Volgens de firma is het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Bol.com hierdoor prima in staat zich financieel te handhaven te midden van de hevige concurrentie en onder druk staande winsten in de foodretail-markt.

