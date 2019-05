Esperite: extra tijd nodig voor jaarverslag

Esperite kampte ook vorig jaar met problemen rond de publicatie van zijn jaarverslag en -cijfers. Zo stelde het bedrijf de publicatie van zijn jaarrapport over 2017 meermaals uit en verschenen de cijfers over dat jaar pas in november. De verslaggeving kreeg uiteindelijk geen goedkeuring van de accountant, onder andere omdat er zorgen waren over financiële voorspellingen van Esperite.

Esperite streeft er naar eigen zeggen naar zijn cijfers en jaarverslag van 2018 zo snel als mogelijk te publiceren. Een exacte datum geeft de onderneming echter niet.