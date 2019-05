BKR schrapt limiet op inzage schulden

Dat heeft het BKR besloten na kritiek van toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Na het invoeren van de nieuwe privacywet AVG, bijna een jaar geleden, liet het BKR mensen al één keer per jaar gratis de eigen gegevens inkijken. Wie het vaker wilde, moest daarvoor betalen.

Voor de invoering van de AVG moest je zelfs voor elke inzage betalen. De kosten hingen af van hoe je het overzicht wilde ontvangen, maar lagen rondom de €10.

Geen maximum

De stap naar één gratis inzage per jaar was voor privacywaakhond AP nog niet genoeg. De aanbeveling werd gedaan om geen maximum op het aantal inzagen te zetten. Het BKR laat nu weten die aanbeveling over te nemen.

Het opvragen van kredietgegevens gaat bovendien sneller, licht BKR-woordvoerder Hans van Zon toe. „Als de informatie die je invoert klopt met de informatie die wij hebben, krijg je binnen een paar minuten een overzicht. Als er iets niet klopt moeten we het handmatig controleren, dan kan het tot drie werkdagen duren.” Eerder kon het veel langer duren voor je een overzicht van BKR in handen had, tot in het uiterste geval maximaal vier weken.

Digitaal

Daarnaast vroeg het BKR tot voor kort ook nog altijd aan mensen om hun identiteitsbewijs schriftelijk te overleggen als ze inzage wilden. Daar wilde de AP ook vanaf en die aanbeveling wordt ook opgevolgd.

Bekijk ook: Spoedmaatregelen voor mensen met schulden

Inzage in de schuldenpositie is vanaf nu helemaal digitaal. De identificatie gaat via het iDIN-systeem, dat door banken ontwikkeld is. Het BKR mag namelijk van de toezichthouder geen gebruik maken van het burgerservicenummer en DigiD.

Het BKR roept de overheid daarom ook op om met een uniforme identificatiemethode te komen.