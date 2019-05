Belvilla krijgt Indiase eigenaar

@Leisure maakte tot nu toe onderdeel uit van de boedel van media- en technologiebedrijf Axel Springer. Het vakantievehuurbedrijf heeft meer dan 30.000 vakantiehuizen in beheer. Daarnaast maakt ook Traum-Ferienwhonungen onderdeel uit van de deal. Die verhuurdienst is goed voor 85.000 huizen in vijftig landen.

Hoeveel OYO neertelt voor @Leisure werd niet bekendgemaakt. Naar verluidt gaat het om een bedrag van circa 369 miljoen euro. De overname past volgens OYO in de strategie om een wereldmerk te worden. Het bedrijf is naar eigen zeggen momenteel de op vijf na grootste speler wereldwijd op het gebied van hotelkamers, huizen en woonruimten.