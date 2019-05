Farmaceut GSK handhaaft verwachting

In de afgelopen verslagperiode ging een omzet in de boeken van 7,7 miljard Britse pond. Dat is omgerekend zo'n 8,9 miljard euro en 6 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel dikte met 22 procent aan tot 30,4 pence. Onder de streep steeg het resultaat eveneens met meer dan een vijfde, naar 985 miljoen pond.

GSK sprak begin dit jaar de verwachting uit dat de aangepaste winst per aandeel dit jaar zo'n 5 tot 9 procent zal dalen door de komst van een generieke tegenhanger van GSK's astmamiddel Advair. Dat was een echte kaskraker voor GSK. Maar komende tijd zal het bedrijf het meer van andere middelen moeten gaan hebben. Rivaal Mylan kreeg eerder al goedkeuring om in de Verenigde Staten een aan Advair concurrerend middel te gaan aanbieden.