Pizza stuk duurder in EU: prijs schiet 16% omhoog

Ⓒ ANP / hh

LUXEMBURG (ANP/RTR) - Pizza is vorig jaar in Europa een zesde duurder geworden, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook in Nederland werden deze Italiaanse gerechten ongeveer zoveel duurder. Maar in Italië zelf viel de prijsstijging nog mee. Daar bleef die net onder de 10 procent.