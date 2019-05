Doek valt voor Film1

Film1 werd in 1997 opgezet als premiumzender met recent uitgebrachte films. De opkomst van streaming deerde de zender in eerste instantie niet. Zo had ze in 2016 nog 230.000 abonnees.

Uit de jaarcijfers van eigenaar Sony over 2018 blijkt dat de abonnee-inkomsten in heel de wereld momenteel flinke klappen krijgen. Dat is een direct gevolg van de toegenomen concurrentie in streaming, waardoor steeds minder producenten hun films beschikbaar willen stellen.

Sony zelf heeft een te kleine bibliotheek voor een zelfstandige streamingdienst. Of door het stoppen met Film1 het aantal Sony-films op Netflix zal toenemen, is overigens de vraag: daar zijn er al een hoop van te vinden. Zo voegde de dienst afgelopen maand Spider-Man: Homecoming uit 2017 toe.