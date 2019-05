Estée Lauder blijft het goed doen in China

,,We hadden een geleidelijke matiging van de groei in China en de reisretail in het kwartaal voorzien, wat niet is gebeurd'', zegt topman Fabrizio Freda. Het bedrijf verwacht nu dat de winst hoger uitkomt dan eerder aangekondigd. Het is niet voor het eerst dat de verwachtingen worden opgekrikt.

De omzet in de eind maart afgesloten derde kwartaal steeg op jaarbasis met 11 procent tot ruim 3,7 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 555 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog 372 miljoen dollar in de boeken ging. De prognose voor de aangepaste winst per aandeel in het hele jaar ligt nu tussen de 5,15 en 5,19 dollar.