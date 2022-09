Netbeheerder Stedin krijgt €500 miljoen steun van kabinet voor uitbreiding

Tijdens Prinsjesdag zegde het kabinet €500 miljoen toe voor de versterking van het eigen vermogen van de Stedin Groep. Die steun stelt de netbeheerder, vooral actief in de Randstad, ’voorlopig in staat’ om te investeren in meer infrastructuur.

Stedin zegt bij de injectie desondanks ’op korte termijn’ nog meer eigen vermogen nodig te hebben. In totaal is €1,8 miljard gewenst, aldus het concern dat in 2020 nog €1,2 miljard omzet boekte, bij €42 miljoen winst.

Om het energienetwerk uit te breiden en de nodige ruimte op het bestaande net te creëren, moet Stedin tot 2030 volgens eigen plannen zo’n €8 miljard investeren. „De kapitaalversterking door het Rijk helpt op korte termijn, maar daarmee nog niet de volledige kapitaalbehoefte”, aldus cfo Danny Benima van Stedin.

Kapitaal nodig

Het bedrijf dat in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en de Rotterdamse haven klanten aansluit, rekent er nu op dat gemeenten maar ook provincies als nieuwe aandeelhouders van Stedin gaan bijdragen. Maar zekerheid is er niet voor het bedrijf met met vijfduizend medewerkers.

Bedrijven schreeuwen ondertussen in heel Nederland om uitbreiding van het netwerk: ze kunnen de groen opgewekte stroom van hun zonnepanelen en windmolens niet meer kwijt aan het netwerk. In de Randstad zijn delen niet meer toegankelijk voor nieuwe aanvragen van bedrijven, vanwege het gebrek aan netwerkcapaciteit. Net als andere netbeheerders heeft Stedin beloofd die capaciteit in hoog tempo te vergroten.

Stedin, dat in 2017 werd afgesplitst van het moederbedrijf Eneco, transporteert behalve elektriciteit ook gas naar twee miljoen huishoudens en industriële klanten.

Volgelopen

De steun die het kabinet dinsdag toezegt is volgens Stedin niet voldoende. „De komende tijd wordt gesproken over de verdere uitwerking van de kapitaalversterking”, zegt Stedin-directeur Koen Bogers. ,,Op steeds meer plekken loopt het net vol en kunnen bedrijven en nieuwe woonwijken tijdelijk niet aangesloten worden.”

Stedin zegt tot 2030 ook nog rond 251.000 nieuwbouwwoningen, zo’n 350.000 laadpunten en ruim 5 gigawatt aan opwek van windmolens en zonnepanelen te moeten aansluiten. Daarnaast gaat het de capaciteit van een groot deel van de bestaande verdeelstations verzwaren. Het plaatst enkele duizenden nieuwe transformatorhuisjes.

