KFC leidt de dans bij Yum Brands

Louisville - Het Amerikaanse fastfoodconcern Yum Brands heeft de voorbije maanden meer klanten verwelkomd in zijn restaurants. De groei bij keten KFC, waar de vergelijkbare omzet met 5 procent steeg, sprong het meest in het oog. Bij Taco Bell was sprake van 4 procent meer opbrengsten terwijl Pizza Hut het moest doen met een gelijk resultaat.