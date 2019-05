Fiat voor benoeming Alan Jope bij Unilever

De Schot Jope trad in januari aan als topman van Unilever als opvolger van Paul Polman. Hij was daarvoor de eindverantwoordelijke voor de tak voor persoonlijke verzorging, het grootste onderdeel het Brits-Nederlandse bedrijf. Jopes benoeming tot uitvoerend bestuurder, formeel een andere functie, was nog onderwerp van een stemming.

Aandeelhouders gingen uiteindelijk akkoord alle agendapunten, waaronder de herbenoeming van een groot aantal uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, onder wie financieel topman Graeme Pitkethly. Die benoemingen zijn pas van kracht als donderdag aandeelhouders van de Britse entiteit van Unilever ook hun fiat geven.