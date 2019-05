'Hogere opening op Wall Street'

Apple wordt bij opening waarschijnlijk flink hoger gezet. De techreus kijkt vol vertrouwen vooruit, ondanks de grootste dip ooit in de verkoop van iPhones. Ook gaat Apple via een inkoopprogramma 75 miljard dollar teruggeven aan de aandeelhouders.

Volgens ADP is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven afgelopen maand aanzienlijk sterker gegroeid dan een maand eerder. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Dat wordt altijd erg in de gaten gehouden door beleggers omdat het van invloed kan zijn op het rentebeleid van de Fed.

Rentebesluit

De koepel van centrale banken komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn rentebesluit naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Naar verwachting laat de Fed de rente ongemoeid. President Donald Trump stelde andermaal voor de rente te verlagen om de economie een impuls te geven.

Apothekersconcern CVS Health, brouwer Molson Coors, navigatiespecialist Garmin, farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) en hotelconcern Hilton kwamen ook met cijfers. Cosmeticafabrikant Estée Lauder werd verder weer positiever in zijn verwachtingen voor het lopende gebroken boekjaar, na sterke prestaties in het afgelopen kwartaal. Fastfoodconcern Yum Brands stond ook in de schijnwerpers. Het bedrijf achter ketens als KFC en Pizza Hut verwelkomde de voorbije maanden meer klanten in zijn restaurants.

China

Daarnaast was er nieuws over het handelsoverleg met China. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin hebben de Verenigde Staten en China deze week ,,productieve'' handelsgesprekken gevoerd. Delegaties van de twee gaan volgende week in Washington verder met het overleg.

Dinsdag verloor Google-moeder Alphabet tientallen miljarden dollars aan beurswaarde. Beleggers zetten het aandeel fors lager nadat de techreus met tegenvallende cijfers op de proppen was gekomen. Naast cijfers van Alphabet reageerden beleggers in New York ook op een grote stroom resultaten van andere bedrijven. De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent hoger op 26.592,91 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2945,83 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 8107,77 punten.