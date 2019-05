Zoetekauwen laten suiker staan

De wereldvoorraad suiker is weer aan het stijgen. In vijf dagen daalde de prijs met bijna 8%. Vanaf januari toont de prijsgrafiek al een stevige neergang.

De Europese Commissie voorziet voor de eigen markt een overschot aan suiker voor dit en volgend jaar bij een totale productie van 18,3 miljoen ton.

Over een langere periode is eveneens een prijsdaling te zien.

Steeds meer producenten stoppen minder suiker in hun artikelen. Tegelijkertijd saneert de sector die met overaanbod kampt.

De grote Duitse producent Südzucker schrapte dit voorjaar duizenden banen en kondigde de sluiting van vijf fabrieken aan.

Het Diabetesfonds en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raden al langer aan om het suikergebruik te temperen. Vrouwen zouden per dag 50 gram aan ’vrije’ suikers binnen mogen krijgen, aldus de WHO. Mannen 60 gram van alle suikers die fabrikanten toevoegen, naast alle suikers die toch al uit honing, siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat komen.

Bovendien zijn er nog de suikers die van nature al in producten als groente, fruit en zuivelproducten als melk en yoghurt zitten.

