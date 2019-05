Ondernemer schaamt zich voor problemen

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam analyseerden bijna negenhonderd cases van een non-profitorganisatie die ondernemers in nood hulp biedt. „Over het algemeen is falen moeilijk bespreekbaar. Voor ondernemers geldt dit nog meer, omdat het moeilijk zakendoen of samenwerken is met een bedrijf dat dreigt om te vallen of in problemen zit”, verduidelijkt Jeanne Martens, die het onderzoek met JuanFra Alvarado uitvoerde.

„Daarbij zit het in ondernemers om te denken dat het morgen beter zal gaan, kansen te zien en vooruit te schuiven. Ze trekken te laat aan de bel, waardoor de gevolgen en schade van problemen groter zijn en de kans op herstel kleiner.”

Signaleren

Een signalerende en stimulerende rol is weggelegd voor de omgeving van de ondernemer, zoals banken en accountants. „Zij kunnen helpen het oorspronkelijke, ondernemende denken in kansen en scenario’s te stimuleren in plaats van alleen naar de rode cijfers en eventuele dichte enveloppen te kijken. Juist als de ondernemer al klem zit en vooral bezig is met overleven, zouden adviseurs hen moeten helpen de blik op de toekomst te houden of te herpakken”, zegt Martens.

Het is daarbij voor ondernemers regelmatig onduidelijk waar ze in welke fase van problemen ondersteuning kunnen vinden.