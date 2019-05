Apple in trek bij groene start Wall Street

De Dow-Jonesindex stond kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 26.625 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2952 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 8135 punten.

Apple werd door beleggers beloond met een plus van 4,4 procent. De techreus kijkt vol vertrouwen vooruit, ondanks de grootste dip ooit in de verkoop van iPhones. Ook gaat Apple via een inkoopprogramma 75 miljard dollar teruggeven aan de aandeelhouders.

ADP

Volgens ADP is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven afgelopen maand aanzienlijk sterker gegroeid dan een maand eerder. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Dat wordt altijd erg in de gaten gehouden door beleggers, omdat het van invloed kan zijn op het rentebeleid van de Fed.

De koepel van centrale banken komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn rentebesluit naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Naar verwachting laat de Fed de rente ongemoeid. President Donald Trump stelde andermaal voor de rente te verlagen om de economie een impuls te geven.