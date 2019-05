Londense beurs zakt in het rood

Londen - De aandelenbeurs in Londen is woensdag tijdens de middaghandel in het rood gezakt. Vanwege de viering van de Dag van de Arbeid hielden de beurzen in steden als Amsterdam, Brussel, Parijs en Frankfurt de deuren gesloten. In Londen was supermarktbedrijf Sainsbury in trek, nadat het de boeken had geopend.