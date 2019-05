Pensioenen iets sterker, maar korting niet afgewend

Pensioenfondsen staan er gemiddeld genomen iets beter voor. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is iets verbeterd in april: van 106 naar 107%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is in april stabiel gebleven op 108%. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden.