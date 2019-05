Oranjewoud stelt publicatie jaarverslag uit

Oranjewoud, dat volledige medewerking verleent aan het onderzoek van de FIOD, verwacht uiterlijk 1 juni de jaarcijfers te publiceren. Op dat moment wordt tevens de datum van de jaarvergadering bekendgemaakt.

Strukton maakt deel uit van een consortium dat drie van de zes metrolijnen van een volledig automatisch en onbemand metrosysteem in Riyad aanlegt. De totale waarde van dat project is 6 miljard euro, het aandeel van Strukton is 1 miljard euro.