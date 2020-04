Beurzen: Philips en IMCD gewild op groen Damrak

De AEX-index noteerde 0,6% hoger bij 508,7 punten. De AMX-index koerste 0,9% in de plust bij 687,1 punten.

De producentenprijzen in Duitsland bleken in maart sterker gedaald dan verwacht volgens cijfers het Duitse bureau voor de statistiek.

Uit Azië kwam wisselend nieuws. De beurs van Tokio ging 1,2% omlaag, beurzen elders in Azië sloten overwegend in het groen. De centrale bank van China verlaagde opnieuw de rente.

De futures voor Amerikaanse beurzen voor opening van de beurs om 15.30 uur tonen 0,4% tot 0,7% verlies.

Brentolie werd 1,8% goedkoper. In de Verenigde Staten daalde de olieprijs 20% tot $17. De euro daalde 0,2% naar $1,0855.

Philips steeg bij de hoofdfondsen 3,3%. Topman Frans van Houten meldde met het concern een flinke impact in Azië te hebben geleden. Van de winst verdween bijna 75%. De impact van corona bedroeg 5% op de omzet, aldus Van Houten. In het derde en vierde kwartaal verwacht hij meer omzetgroei.

Staalmaker ArcelorMittal steeg met 3%, biotechbedrijf Galapagos won 1,6%, voeding- en wasmiddelenbedrijf Unilever steeg 1,4%.

Heineken (+0,3%) reageerde op een advies van Morgan Stanley, dat de brouwer opnieuw ging volgen met een ’equal weight’-advies bij een koersdoel van €76.

ABN Amro (-0,8%) heeft volgens Bloomberg een claim te hebben ingediend bij het Singaporese olieconcern Hin Leong Trading. Volgens het FD werd het bestuur intern meermalen gewaarschuwd over een gebrekkige controle tegen witwassen. ING verloor 0,6%, Aegon daalde 0,7%, ASR steeg 0,3% en NN Group verloor 0,1%.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+1,8%) meldde bij de middelgrote fondsen over het eerste kwartaal nog weinig last gehad van de coronacrisis. De omzet steeg ook in Azië, de winst per aandeel steeg met 11%.

PostNL (+4,2%) kreeg een koopadvies van ABN Amro met een koersdoel van €1,50.

Metalenleverancier AMG trok zijn winstverwachting voor heel 2020 in vanwege de coronacrisis.\

Biotechnoloog Curetis heeft op 4 mei zijn laatste handelsdag op de beurs. Het gaat samen met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

