Philips en Unilever houden AEX op koers

Rond 15.40 uur noteerde de AEX-index 0,3% hoger op 507,3 punten. De AMX-index daalde 0,5% naar 677,7 punten. De koersenborden in Londen (-0,8%), Parijs (-0,9%) en Frankfurt (-1,3%) kleurden eveneens rood.

„Philips en Unilever trekken de AEX omhoog”, zei beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). Volgens hem kan de volatiliteit op de beurs de komende dagen weer toenemen. „De afgelopen twee tot drie weken hebben we flinke koersstijgingen gezien in anticipatie op het terugschroeven van lockdownregels. Met het kwartaalcijferseizoen komt bij beleggers nu weer de focus te liggen op de winsten en vooruitzichten van bedrijven.” Ondernemingen als Philips die met meevallende resultaten komen, worden daarvoor beloond. Maar bedrijven met tegenvallende kwartaalcijfers zullen worden afgestraft door beleggers, waarschuwt Wiersma.

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 1% tot 2% lager. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde naar het laagste punt in ruim 21 jaar. Door de coronacrisis is er flink minder vraag naar olie. Ook de prijzenslag tussen Saoedi-Arabië en Rusland heeft de prijs van het ’zwarte goud’ bepaald geen goed gedaan.

In de AEX was Philips de uitblinker met een koerssprong van 5,2%. Topman Frans van Houten meldde dat de coronacrisis in Azië een flinke impact heeft gehad op de resultaten in het eerste kwartaal. Van de winst van het zorgtechnologieconcern verdween 76%. De impact van corona bedroeg 5% op de omzet, aldus Van Houten. In het derde en vierde kwartaal verwacht hij meer omzetgroei.

Unilever werd 2,6% hoger verhandeld. De levensmiddelengigant komt donderdag met kwartaalresultaten.

Chemicaliëndistributeur IMCD (+2,5%) meldde over het eerste kwartaal nog weinig last te hebben gehad van de coronacrisis. Zijn ebitda pluste met 11% op jaarbasis. De omzet steeg ook in Azië, de winst per aandeel steeg met 11%. Chipmachinefabrikant ASMI won eveneens 2,5%.

Adyen mocht 2,2% bijschrijven. De betalingsdienstverlener publiceert dinsdag een kwartaalupdate.

Vastgoedfonds Unibail (-4,3%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,3%) had last van de flink lagere olieprijs.

Bankconcern ING leverde 4,1% in. ABN Amro ging 3,4% omlaag. Het bankaandeel reageerde op twee berichten. ABN Amro heeft volgens persbureau Bloomberg een claim ingediend bij het Singaporese olieconcern Hin Leong Trading. De bank zou €275 miljoen aan krediet hebben verstrekt aan het bedrijf dat in de problemen verkeert. Daarnaast kwam het bericht van het FD dat het ABN Amro-bestuur intern meermalen is gewaarschuwd voor een gebrekkige controle tegen witwassen.

Bij de financiële waarden stond ook Aegon (-3,5%) onder druk. Uitzender Randstad ging 3,8% omlaag.

In de AMX was Flow Traders (+3,9%) de koploper. Beleggers zijn benieuwd naar de kwartaalupdate die het handelshuis morgen rapporteert.

PostNL werd 3,2% meer waard. De post- en pakjesbezorger profiteerde van een koopadvies van ABN Amro met een koersdoel van €1,50, komend van €1,20.

Air France KLM zakte 0,9%. De raad van commissarissen van het luchtvaartconcern besloot de bonusverhoging voor topman Pieter Elbers na melding in De Telegraaf terug te draaien. Kabel- en telecomaanbieder Altice Europe (-4,2%) was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen trok metalenleverancier AMG zijn winstverwachting voor heel 2020 in vanwege de coronacrisis. Voor ING-analist Stijn Demeester is dit echter geen verrassing. AMG levert aan de luchtvaartindustrie en toeleveranciers voor de auto-industrie die beide zwaar getroffen zijn. Het aandeel AMG trok 2,7% aan.

De lokaal genoteerde biotechnoloog Curetis (-23,5%) heeft op 4 mei zijn laatste handelsdag op de beurs. Het gaat samen met zijn Amerikaanse branchegenoot OpGen.

