Miljoenenuitkering voor Peter Paul de Vries

Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarrekening. De Vries heeft 31,67% van de aandelen van de vennootschap, die participeert in een aantal kleinere beursvennootschappen en mkb-bedrijven. Hij ontving een salaris voor zijn werk als topman van €234.000, een stijging van 11% ten opzichte van het jaar ervoor.

Waardering

De winst daalde in 2018 van €21 miljoen naar €4,3 miljoen als gevolg van een andere waardering in 2017 van de bedrijven van Value8. Hierdoor werd het winstcijfer over 2017 €21 miljoen hoger. Begin april publiceerde Value8 het onaangepaste winstcijfer uit 2017 van €2,4 miljoen. Een aantal jaren geleden kwam Value8 in opspraak door niet-transparante waarderingen van de deelnemingen. De accountant heeft over vorig jaar een goedkeurende verklaring afgegeven.

Value8 verkocht in 2018 een aantal van de participaties, wat rond de €30 miljoen opleverde. Met deze contanten werd onder meer het dividend van in totaal €11,4 miljoen betaald, naast een aflossing van een krediet bij de Rabobank van €9,8 miljoen.

Keuze

Onlangs werd bekend dat voorzitter van de raad van commissarissen en oud-minister Roelf de Boer al na een jaar vertrekt bij Value8. Dit geldt in het bedrijfsleven als een aanwijziging dat het rommelt aan de top. In het jaarverslag wordt beschreven dat De Boer na een ’zorgvuldig proces’ in 2018 is gekozen tot opvolger van Jaap van Duijn. „Andere bestuursfuncties hebben veel aandacht nodig, daarom moest ik een keuze maken”, zegt De Boer woensdag desgevraagd tegen De Telegraaf. Op 22 mei komen de aandeelhouders bij elkaar voor de jaarvergadering.