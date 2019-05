Londen sluit met verlies

Londen - De aandelenbeurs in Londen is woensdag met verlies gesloten. Vanwege de viering van de Dag van de Arbeid hielden de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel, Parijs en Frankfurt de deuren gesloten. Supermarktbedrijf Sainsbury was met name in trek in Londen, waar verder cijfers over de Britse industrie werden verwerkt.