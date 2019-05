Ⓒ Bloomberg via Getty Images

Van de giropas en betaalcheque tot pinnen en Apple Pay. Giraal betalen verdringt steeds sneller contant geld bij de Nederlandse winkelkassa’s. „Als je ergens tijd en geld mee kunt besparen, dan zijn we er in ons vlijtige en zuinige landje wel voor te porren”, klinkt het over onze massale omarming van betaalinnovaties.