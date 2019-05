Wall Street in afwachting van rentebesluit

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur Nederlandse tijd (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.616 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg een fractie tot 2946 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 8121 punten.

Apple werd door beleggers beloond met een plus van 6,7 procent. De techreus kijkt vol vertrouwen vooruit, ondanks de grootste dip ooit in de verkoop van iPhones. Ook gaat Apple via een inkoopprogramma 75 miljard dollar teruggeven aan de aandeelhouders.

ADP

De groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse economie zwakte flink af volgens onderzoeksbureau ISM. Dat duidt op zorgen over de effecten van de aanhoudende handelsoorlog.

Volgens ADP is de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven afgelopen maand aanzienlijk sterker gegroeid dan een maand eerder. De cijfers lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. Dat wordt altijd erg in de gaten gehouden door beleggers, omdat het van invloed kan zijn op het rentebeleid van de Fed.

KFC en Pizza Hut

De koepel van centrale banken komt om 20.00 uur (Nederlandse tijd) met zijn rentebesluit naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Naar verwachting laat de Fed de rente ongemoeid. President Donald Trump stelde andermaal voor de rente te verlagen om de economie een impuls te geven.

Fastfoodconcern Yum Brands, het bedrijf achter ketens als KFC en Pizza Hut, verwelkomde de voorbije maanden meer klanten in zijn restaurants, maar leverde 2,9 procent in. Verder kwamen onder meer Apothekersconcern CVS Health (plus 5,2 procent), brouwer Molson Coors (min 6,3 procent), navigatiespecialist Garmin (min 7,7 procent) en hotelconcern Hilton (plus 6,3 procent) met cijfers.

De euro was 1,1245 dollar waard, tegen 1,1246 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de beurs in Londen, de enige van de grote beurzen in Europa die geopend was. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 63,26 dollar. Brent kostte 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 71,79 dollar per vat.