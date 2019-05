Winkelketen Sissy-Boy ging in april failliet. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - De economische groei in Nederland laat ondernemers in de steek. In alle sectoren nemen faillissementen dit jaar toe, nog steviger dan verwacht. Die golf treft de horeca, autobedrijven en de bouw volgens ABN Amro het hardst.