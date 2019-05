Fed houdt rente onveranderd

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde zijn oproep geduld te houden ten aanzien van eventuele renteverhogingen. Bij het vorige rentebesluit eind maart gaf Powell al aan dat de rente dit jaar naar alle waarschijnlijkheid niet meer wordt verhoogd. Volgend jaar volgt waarschijnlijk één rentestap.

De Fed koos vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen. De laatste rentestap was echter in december. President Donald Trump uitte herhaaldelijk forse kritiek op het almaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie. Hij pleitte in aanloop naar dit rentebesluit openlijk voor een renteverlaging.

Verwachting

De centrale bankiers erkennen dat de Amerikaanse economie er nu goed voorstaat, maar wezen ook op de zwakke inflatie. In de vrijgegeven notulen van de beleidsvergadering waren geen aanwijzingen te vinden of de eerstvolgende rentestap een verhoging of een verlaging zal zijn, noch of er bij de volgende beleidsvergadering in juni überhaupt een stap hoeft te worden verwacht.

De Fed sleutelde wél een beetje aan een van de andere rentetarieven, namelijk die voor overtollige reserves. Dat tarief ging van 2,40 procent naar 2,35 procent.