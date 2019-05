Particulieren missen de boot bij Uber

Ⓒ Bloomberg

De beursgang van het imperium rond taxi-app Uber is na die van Facebook misschien wel de populairste van de eeuw. Woensdag meldden door zakenbankiers getipte journalisten - zoals dat vaak gaat - dat de beursgang overtekend is. Of in het geval van Uber zelfs twee keer overtekend. „Deze beursgang is zo populair, dat als u als belegger niet de hoofdprijs betaalt, u geen aandelen krijgt”, is indirect de boodschap aan beleggers die moeten intekenen op $44 tot $50 per aandeel.